Cassine al voto: tre domande a....Carlo Maccario

Carlo Felice Maccario, 62 anni, ex funzionario dell'Agenzia delle Entrate ora in pensione, è il candidato sindaco della lista numero 2 “Impegno per il bene comune”.

In lista per l'assemblea del paese, invece, Alice Beccati, Luca Branduardi, Gianluca De Gregorio, Chiara Paola Garello, Domenico Gotta, Franco Giovanni Gotta, Riccardo Russo, Gian Paolo Silvani, Roberto Viotti.

Maccario, elenchi alcuni validi motivi per votare la lista n.2 “Impegno per il bene comune”.

La nostra lista è composta da un gruppo di persone coeso con tanta voglia di impegnarsi per il bene comune, legate a doppio filo alla tradizione e alla storia recente del paese. I nostri candidati coprono ogni fascia d'età e provengono da tutto il territorio comunale, questo per meglio comprendere le esigenze dei cittadini e le necessità delle varie frazioni.

Quali potrebbero essere i quattro interventi o provvedimenti secondo lei più urgenti?

È nostra intenzione garantire una maggiore sicurezza pubblica proponendo anche a Cassine la rete di controllo del vicinato. È poi necessario un monitoraggio costante dell'assetto idrogeologico per prevenire gli effetti degli eventi alluvionali. Guardando ai più giovani, tra le nostre priorità anche l'inderogabile riqualificazione della palestra del plesso scolastico e del parco giochi per i più piccoli. Il nostro programma, comunque, è molto più ampio e articolato.

In qualità di possibile futuro Sindaco, quali promesse si sente di fare agli elettori cassinesi?

Prometto il massimo impegno, disponibilità e trasparenza da parte mia e dei miei collaboratori. Inoltre garantisco il massimo impegno per migliorare l'offerta turistica del territorio e per la riqualificazione delle nostre aree verdi.