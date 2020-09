Volontaria della Cri di Cassine salva la vita a giovane infartuata

CASSINE - Anche quando è in vacanza un volontario della Croce Rossa non smette di essere tale. È quanto ha dimostrato (se mai ce ne fosse davvero bisogno) Elena Tornatore, 29enne di Cassine, membro del Comitato locale protagonista di un grande e decisivo gesto di umanità.

In vacanza a Capri, nei pressi della spiaggia di Marina Piccola Elena si accorge che sta accadendo qualcosa di grave, attirata dalle urla di una madre: sua figlia, infatti, è accasciata al suolo, probabilmente vittima di un attacco cardiaco. Senza pensarci due volte la volontaria della Croce Rossa di Cassine, insieme a due infermieri e a un medico presenti sul posto si precipita dalla ragazza per prestarle soccorso e praticare le necessarie manovre di rianimazione. Per fortuna la spiaggia è fornita di un defibrillatore, con il quale Elena e gli altri tre “angeli” salvano la vita alla giovane. Dopo qualche minuto, infatti, la situazione si stabilizza. L'ambulanza arriva dopo circa mezzora – in ritardo perché impiegata nel frattempo in un altro intervento - e la giovane viene trasportata in ospedale dove le sue condizioni per fortuna migliorano.

Venuto a conoscenza di questa storia a liete fine, il sindaco di Capri, Marino Lembo, ha voluto incontrare Elena Tornatore e le altre tre persone intervenute per rivolgere loro i doverosi ringraziamenti pubblici. Il Comitato della Croce Rossa di Cassine, che si è detto «orgoglioso dell'operato della collega», ha augurato alla sfortunata ragazza una pronta guarigione.