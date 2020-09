Giornata della Cultura Ebraica: gli eventi nell'Acquese

ACQUI TERME - Domenica 6 settembre ci sarà la ricorrenza della Giornata Europea della Cultura Ebraica, giunta alla ventunesima edizione. In Italia la manifestazione è promossa e coordinata dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane che, per quanto riguarda l’Acquese, proporrà due diversi appuntamenti, uno ad Acqui Terme, uno a Rivalta Bormida.

Nel Comune bollente 'La Giornata', a partire dalle 9, sarà declinata secondo un itinerario geostorico: «Al mattino, due visite guidate ai siti di interesse dell’itinerario ebraico cittadino, quali i palazzi borghesi di professionisti ebrei, la sede del ghetto e della Sinagoga nuova, il cimitero di via Salvadori; al pomeriggio il prof. Marco Francesco Dolermo, in compresenza con la dott.ssa Claudia De Benedetti, presenterà l’ultimo studio di Lucilla Rapetti dal titolo ‘L’attività feneratizia ebraica in Monferrato nel secondo Cinquecento’, edita per i tipi Salomone Belforte di Livorno nella Collana di Storia ebraica italiana» fanno sapere gli organizzatori. Info: 0144.770272

A Rivalta Bormida 'La Giornata' sarà ospitata da Palazzo Lignana di Gattinara e proporrà diversi momenti divulgativi (alle 10.30 e poi alle 15:30) ‘Percorsi ebraici: duemila anni di storia ebraica attraverso le fonti storiche’, alle 17 ‘Alla tavola di Mosè. Il cibo nella tradizione ebraica tra norme e simbologia’ a cura di Ruth Cerruto, Responsabile Formazione e Cultura. Alle ore 21 un concerto di musica classica con l’arpa di Irene Zanghi. Info: 333 5710532