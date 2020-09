"Dalle colline al mare", da domenica 6 la mostra di Giorgio Frigo

SPIGNO MONFERRATO - Verrà inaugurata domenica 6 alle 11.15, nei locali espositivi di Corso Roma a Spigno Monferrato, la mostra personale ‘Dalle colline al mare’ di Giorgio Frigo organizzata da Pro loco e Comune. L’artista figurativo, ispirato dai paesaggi offerti da questa ‘terra di mezzo’ monferrina, è molto apprezzato per le vedute stagionali sulle vigne del circondario spignese, dai colori dirompenti, rutilanti, per le nature morte dall’intuizione caduca e dal piglio impressionista, per le ampie marine liguri dove la presenza dell’uomo è solo intuita dai manufatti incastonati in scorci di mirabile bellezza.

L’esposizione rimarrà aperta fino all’8 settembre. Info: 0144 91155