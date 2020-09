Tre concerti tra Acqui e Terzo con i musicisti del Voxonus Festival

ACQUI TERME - Dalle ceneri del 23esimo Concorso Nazionale per Giovani Pianisti “Acqui Terzo Musica”, la cui fase finale (audizioni e concerti di premiazione) avrebbe dovuto svolgersi il 23 maggio e annullato causa emergenza sanitaria Covid, è nata un’altra proposta musicale. «L’Associazione Nuova Terzo Musica ha deciso di impegnare le proprie risorse economiche già destinate alla competizione pianistica in alcuni eventi musicali di rilievo, indirizzandone buona parte in Acqui Terme, sede deputata ad ospitare il concorso – hanno spiegato da Palazzo Levi - per realizzare questi appuntamenti l'associazione terzese ha stretto un rapporto artistico con l'Orchestra Sinfonica di Savona e il Voxonus Festival (giunto alla nona edizione) da cui è nato un cartellone di tre concerti, due dei quali saranno tenuti nella nostra città». L’ultimo avrà luogo a Terzo.

Venerdì 4 settembre, ad Acqui a Palazzo Robellini, Claudio Gilio alla viola suonerà diverse suite di Johann Sebastian Bach. Attesa la capienza dello spazio e le norme sul distanziamento anti contagio, si terranno due turni, uno alle 18, uno alle 21.15.

Secondo appuntamento fissato per l’11 settembre, alle 21.15, nel cortile del Palazzo Comunale (in caso di maltempo, nella Sala Consigliare) con il concerto ‘Il barocco incontra il Folk’ con il Voxonus Duo e percussioni, al secolo Maurizio Cadossi (violino), Claudio Gilio (viola) e Flavio Spotti (percussioni).

Ultimo appuntamento, a Terzo, venerdì 18 settembre, alle ore 21.15, nella Sala Matilde Tavella di Casa Benzi

‘Le stagioni della vita metafora su temi delle “Quattro stagioni” di Antonio Vivaldi con l’Across Duo, Claudio Gilio (viola) e Enrico Pesce (pianoforte). Anche qui, due turni ore 18 e 21.15. Info: 0144.770272.