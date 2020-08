Villa Igea: nuovi investimenti per ampliare la struttura

ACQUI TERME - Opere di ristrutturazione in vista a Villa Igea. Il Gruppo Habilita, infatti, ha in previsione investimenti per 4 milioni di euro al fine di ampliare la casa di cura acquese e la struttura "gemella" 'I Cedri' di Fara Novarese. In particolare, è in progetto l'ampliamento delle sale operatorie dei due presidi medici.

«L’impegno economico di Habilita - commenta Roberto Rusconi, presidente di Habilita - è la testimonianza diretta di quanto il gruppo creda nella potenzialità dei due presidi e di come voglia rendere sempre più competitive e all’avanguardia le proprie strutture. In un contesto economico generale di crisi Habilita ha comunque scelto di puntare sulla qualità con la ferma intenzione di fornire dei servizi in grado di soddisfare le sempre più numerose richieste provenienti da tutto il territorio piemontese».