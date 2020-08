Una piazza agli Eroi della Sanità. Quale futuro per l’Acquese?

ACQUI TERME - Domenica scorsa il Golf club ha ospitato la cerimonia di ridenominazione di “Piazza Nazioni Unite” in “Parco Eroi della Sanità”, «Un riconoscimento agli operatori sanitari per la competenza e l’impegno profusi durante tutto il periodo della pandemia da Covid-19, dalla prima emergenza alla fase attuale» ha tenuto a precisare il sindaco Lorenzo Lucchini.

Nel parterre delle autorità c’erano l’onorevole Federico Fornaro, la senatrice Susy Matrisciano, l'Assessore regionale Marco Protopapa e il Presidente della Provincia di Alessandria Gianfranco Baldi. La paletta toponomastica è stata scoperta dall'Assessore regionale Luigi Icardi e dalla dottoressa Maria Elisena Focati.

«È giusto e doveroso fornire un riconoscimento a chi si è prodigato per gli altri - commenta il primo acquese - in questi mesi di estrema difficoltà e si è impegnato nella cura dei pazienti in un contesto caratterizzato da una straordinaria emergenza sanitaria: credo che non li potremo mai ringraziare abbastanza. Sono esempi di professionalità, umanità e resilienza».

La presenza dell’assessore alla Sanità Luigi Icardi è stata una sorpresa. Prima confermata, poi smentita, i sindaci del Comitato del Distretto attendevano con ansia un’occasione di confronto sul futuro della Sanità locale. Il tecnico, non disponibile nella circostanza, ha però assicurato che nei prossimi giorni riceverà a Torino il referente del centro-zona. «Attendiamo una convocazione del Comitato per fare il punto della situazione e formalizzare le istanze da presentare all’Assessore» ha commentato il sindaco di Bistagno, Roberto Vallegra.