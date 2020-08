Percorsi escursionistici: 72mila euro per l'Alto Monferrato Aleramico

PONZONE - La comunicazione è giunta nei giorni scorsi incassando il plauso dei sindaci aderenti all'Unione Montana "Alto Monferrato Aleramico". I Comuni di Bistagno, Ponzone, Terzo e Castelletto d'Erro mesi fa avevano presentato un progetto di valorizzazione e potenziamento dei propri percorsi escursionisti. Dopo la debita prassi burocratica, questo è stato approvato dal GAL Borba così ottenendo la concessione di finanziamenti comunitari nell’ambito del programma di sviluppo rurale (‘Turismo sostenibile’). L’Unione Montana, quindi, riceverà un contributo di ben 72mila euro, pari al 90% dell'intero importo progettuale.

Plurimi i settori potenziali di spesa. Il Presidente della concione, il sindaco di Bistagno, Roberto Vallegra, ha già in mente qualcosa: «Acquisteremo un palco modulare per futuri eventi, sedie, stalli porta bici, colonnine per ricarica e-bike, nuova segnaletica e quanto possa essere utile a valorizzare il nostro territorio».