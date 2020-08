Casale e Acqui a suon di gol. Poker Ovadese

CASALE - Vale la legge del 6. Mezza dozzina di gol per il Casale, nel secondo test, ravvicinato, con Stay O'Party al 'Bianchi': 6-0, apre le marcature Coccolo, al 5'. Raddoppia D'Antoni al 15', fallo di mano di Starno e D'Antoni trasforma dal dischetto. Nella ripresa ancora un rigore per tocco di mano in area (di De Francesco) e Lanza, al 10', segna il 3-0. e' la sua giornata, va ancora a segno altre due volte, al 30' e al 32'. Nel finale completa il bottino Fiore.

Alla prima uscita dopo dodici giorni di lavoro, anche l'Acqui si scatena: 6-1 sul Monferrato per gli uomini di Arturo Merlo, in evidenza il baby Coletti, classe 2003, autore di una doppietta. Due centri anche per Massaro, completano la mezza dozzina De Bernardi e Rondinelli dagli undici metri.

In campo tutte le formazioni di Promozione: la Luese si presenta con un 2-0 al Monferrato, marcatori Cabella e Neirotti. Prima verifica anche per l'Asca, 2-1 su Sexadium: Cirio e Battistella per i padroni di casa, Barbato per gli ospiti.

Rinviato per il maltempo il debutto di ieri dell'Arquatese con il Ronco Scrivia, oggi a Varzi sconfitta di misura (1-0) per gli uomini di Vennarucci.

Abbonata al poker l'Ovadese. Dopo quello di giovedì sera al Monferrato, la squadra di Raimondi chiude con lo stesso punteggio a Rossiglione: due reti le segna Mazzotta, una Rosset e una Motta. C'è preoccupazione, però, per le condizioni dell'attaccante Michele Dell'Aira, che si è infortunato dopo soli 70 secondi nella prima amichevole. Il giocatore sarà sottoposto nelle prossime ore ad accertamenti accurati, ma si teme un problema non lieve per lui e tempi non brevi di stop.

Un gol di Chillè dà la vittoria alla Capriatese (Prima Categoria) sulla Frugarolese (Seconda categoria).