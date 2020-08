Bike tasting a spasso per l’Acquese

ACQUI TERME - Continua il progetto ‘Bike tasting', le gite per il circondario dell’Acquese in sella a una bici elettrica. Sabato 29 agosto, da Piazza Levi, alle ore 9, partirà un tour di 58 km tra i gioielli paesaggistici ed enogastronomici nostrani. Nel mirino degli organizzatori San Desiderio a Monastero Bormida, Roccaverano, Mombaldone, Montechiaro e Ponti. Come di consueto ci saranno visite guidate e degustazioni delle eccellenze dei produttori locali. Le scorse uscite sono state un successo; per tale motivo il Comune informa che è indispensabile prenotare per tempo l’escursione. Info: 0144.770298.