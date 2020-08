Cassine, Nicole Maccario in finale a Roma

ROMA - Il Circolo Tennis Cassine conquista una finale al master del Kinder Trophy a Roma, in cui la società del presidente Giorgio Travo ha partecipato con otto giovani atleti.

Nella categoria Under 9 Nicole Maccario, la più piccola del gruppo, giocherà domani mattina, alle 9.30, la sfida per il titolo.

Nell'Under 16 Clara Annaratone avanza fino alla semifinale.

Grande soddisfazione per tutto lo staff, in particolare per il responsabile del settore tecnico, Eugenio Castellano.