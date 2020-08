Bistagno, si ‘esportano’ rifiuti

BISTAGNO - La notizia l’ha data il sindaco Roberto Vallegra: «Ho ricevuto delle segnalazioni da alcuni amici Sindaci di paesi confinanti – ha postato sui social - Gli stessi lamentavano l'abbandono di rifiuti nei "loro" territori da parte di qualche "nostro" residente, ripreso in modo inequivocabile dalle telecamere». Assicura il primo bistagnese che l’incivile sarà sanzionato.

«Abbandonare i rifiuti è sempre grave, in un altro paese ancora di più – ha intimato Vallegra - Ricordo che l'abbandono dei rifiuti e successiva raccolta da parte dei dipendenti comunali provoca, oltre al degrado ambientale, anche l'aumento della bolletta (già salata di suo). Esiste poi un servizio di ritiro ingombranti della società Econet che abbiamo chiesto di potenziare e migliorare. Chiedo scusa a questi amici Sindaci per i fatti accaduti. Purtroppo per poche persone a cui piace vivere senza regole, la paghiamo tutti».