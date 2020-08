Vandali all'oratorio: simboli fallici e scritte sui portoni

CASSINE - Il gesto è becero e certamente non rimarrà impunito. Nei giorni scorsi una gang di giovani melensi ha preso di mira l’oratorio di Cassine e con delle bombolette spray ha imbrattato alcuni portoni di accesso alla struttura ed una finestra. Non contenti, gli stupidi hanno distrutto il citofono collegato alla canonica e scritto parole ingiuriose rivolte esplicitamente al parroco. L’atto vandalico sarebbe andato in scena al termine di un torneo di calcio ma nulla ha a che fare con l’agone sportivo.

Le scritte, o meglio, i segni dal contenuto esecrabile rappresentano un semplice slancio di villania di ragazzacci che non hanno nient’altro da fare che imbrattare, insultare e danneggiare. Del fatto sono state allertate le forze dell’ordine.