ToBe-Together: «Pronti per il primo anno scolastico»

ACQUI TERME - «La scuola primaria paritaria bilingue acquese sarà pienamente operativa a settembre – annunciano da Crescereinsieme - La ToBE-Together pronta ad aprire e ad accogliere nuovi iscritti». Il 14 settembre non è poi così lontano e la già scuola Santo Spirito, sta cesellando gli ultimi particolari di un’offerta didattica che promettono all’avanguardia. «Si sta procedendo ad attivare i contratti per confermare il personale docente, studiando l’offerta didattica, dopo aver definito l’orario, di concerto con la nuova coordinatrice Rita Parodi, ragionando con i tanti interlocutori istituzionali e verificando spazi e questioni strutturali».

L’apertura dell’anno scolastico, infatti, dovrà bilanciare didattica e normative di sicurezza anti-contagio. «Finalità che si rivela ancor più ardua, se la si vuole combinare con il rispetto delle necessità psico-emotive e di socializzazione dei bambini e delle bambine - hanno precisato da Crescereinsieme - Fortunatamente, la struttura ha grandissime potenzialità e spazi adeguati per accogliere la scolaresca nel migliore dei modi. Piccoli interventi per quanto concerne la gestione dell’ingresso e del cortile, ma le aule e i banchi si conserveranno così come i bambini le hanno conosciute in questi anni, fatto salvo il distanziamento indispensabile».

Insomma, tutto è pronto per il primo anno scolastico della primaria paritaria To Be – Together.