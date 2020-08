Sciacca non è più l'allenatore della Luese. Tocca a Vecchio

ALESSANDRIA - Marcello Sciacca lascia la guida tecnica della Luese, proprio alla vigilia della nuova avventura in Promozione. "Ho deciso di fare un passo indietro - confida l'ormai ex allenatore - la Promozione non è la Prima Categoria, parliamo di un campionato molto impegnativo e sinceramente non mi sento di affrontarlo in panchina per motivi di lavoro e di salute. Resterò a dare una mano dall'esterno, non abbandono i ragazzi, ma l'impegno sarà sicuramente ridimensionato'.

Il nuovo mister è Valentino Vecchio, che in passato ha lavorato soprattutto come preparatore atletico, ma è in possesso del patentino da allenatore: tra le esperienze più significative Casale (con Ezio Rossi), BonBonAsca ai tempi dell'Eccellenza, e settore giovanile dell'Alessandria, dove ha trascorso le ultime tre stagioni.