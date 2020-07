Ancora senz'acqua la frazione Fogli, va meglio a Saquana

PONZONE - L’acquedotto Saquana-Fogli è uno dei pochi rami della rete dell’Acquese rimasti affidati ad un consorzio locale non convogliato in Amag. A inizio luglio un annuncio del sindaco Fabrizio Ivaldi di Ponzone aveva allertato la cittadinanza: «Il dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Alessandria ha comunicato che, in esito a campionamento, l’acqua dell’acquedotto Saquana-Fogli è risultata oggetto di inquinamento batteriologico, per cui non conforme al consumo umano».

Il personale del consorzio che irroga liquido potabile tra Ponzone e Cartosio ad oggi non ha trovato una soluzione al problema e la Protezione civile di Acqui Terme si sta occupando della distribuzione di acqua potabile nella frazione ponzonese di Fogli. Sorte migliore per i ‘dirimpettai’ di Sequana sul versante di Cartosio. «I 54 abitanti della frazione sono stati raggiunti dopo pochi giorni dall’acqua dell’Amag – ha spiega il sindaco Mario Morena - È stato possibile attingere, attraverso un bypass, all’acquedotto principale che rifornisce il paese».