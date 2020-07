A Bistagno i 'Tipi' ritratti da Roberto Ciufoli

BISTAGNO - La stagione 2019/2020 della rassegna “Bistagno in Palcoscenico” presenta lo spettacolo conclusivo del suo cartellone: venerdì 31 con inizio alle 21, l’attore Roberto Ciufoli presenterà il suo recital comico-antropologico “Tipi”.

Il comico, conosciuto per aver fatto parte della celebre Premiata Ditta, dal 2016 è tornato in teatro. Con questo spettacolo, prodotto da MenteComica, porterà il pubblico alla scoperta dell’essere umano in tutte le sue sfaccettature: dallo sportivo all’indeciso, dal timido al supereroe. Ciufoli, che ha anche composto i testi dello spettacolo, affronterà le peculiarità che contraddistinguono le persone e ne indagherà gli atteggiamenti attraverso monologhi, poesie, sketch, balli e canzoni.

Appuntamento venerdì 31 nello sferisterio di Bistagno. Consigliato arrivare alle 20.15 con mascherina per assegnazione posti e controllo temperatura. Biglietti: intero 18 euro, ridotto 15 euro. La prenotazione dei posti è obbligatoria telefonando al 348 4024894 o via mail all’indirizzo info@quizzyteatro.it.

La rassegna “Bistagno in Palcoscenico” è diretta e organizzata da Quizzy Teatro di Monica Massone, in collaborazione con la Soms del paese e l'associazione culturale Stella Nova, con il patrocinio del Comune di Bistagno e il sostegno della Fondazione Piemonte dal Vivo.