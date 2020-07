'Sessantotto in periferia': presentazione del libro di Pietro Moretti

ACQUI TERME - Stasera, alle 21, nel chiostro della chiesa di San Francesco ad Acqui Terme, Pietro Moretti presenterà la sua ultima opera: ‘Sessantotto in periferia’ edito Impressioni Grafiche. L'evento, rientrante nella kermesse ‘In collina dalla storia alla storia’, affronterà, quale momento divulgativo, il fenomeno socio-culturale legato al biennio 1968-1969 in provincia di Alessandria.

«I caratteri molto positivi delle idee e delle lotte del Sessantotto come la partecipazione, l'antiautoritarismo, l'egualitarismo, la spontaneità, il pacifismo, gli albori del femminismo, il terzomondismo sono stati per troppo tempo messi in ombra dagli anni Settanta segnati invece dal terrorismo, dalle sue stragi e innumerevoli violenze – spiega l’autore - È possibile fornire un'informazione su quell'importante biennio 1968-1969 attraverso la ricostruzione e il racconto dei fatti, la cronaca, la rivalutazione della storia locale».

Partecipazione straordinaria di Luciana Ziruolo e Marco Biglia dell’Isral. Info: 0144.770272