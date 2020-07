Cinema a Sezzadio: c’è Checco Zalone

Il Comune di Sezzadio continua la tradizione estiva del cinema all’aperto. Stasera, alle ore 21.45, presso il campetto rosso, sedie distanziate e disinfettante ‘a go go’ per la rassegna Cinema sotto le stelle. Sul maxi schermo en plein air la proiezione di 'Quo Vado?' pellicola del 2016, diretta da Gennaro Nunziante con Checco Zalone, Eleonora Giovanardi, Sonia Bergamasco e Ludovica Modugno. Il film è stato un successo al botteghino: ha registrato un record di spettatori, ben 9,3 milioni, ed incassato, in poco più di un mese e mezzo 65,3 milioni di euro. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Sezzadio, sarà contornato da una ghiotta offerta di street-food.