Sanità: i sindaci dell'Acquese chiedono incontro con la Regione

ACQUI TERME - Il sindaco Lorenzo Lucchini ha inviato una lettera all'assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi, per chiedere formalmente un incontro al fine di discutere alcune tra le tematiche più urgenti che riguardano il distretto sanitario acquese e in particolare l'ospedale 'Monsignor Galliano'. Un confronto al quale intendono partecipare anche i sindaci dei Comuni che fanno parte del distretto locale. Tra le priorità da affrontare, le attività ospedaliere e extraospedaliere, la riorganizzazione dell’Ospedale in fase post-covid, i disagi cittadini legati alle prenotazioni e le prospettive future.

«L’argomento legato alla sanità è molto delicato e merita un'attenta riflessione. Proprio per questo motivo, insieme a molti sindaci, abbiamo ritenuto necessario un incontro ufficiale con l’assessore alla Sanità Luigi Icardi. L’emergenza sanitaria ha reso necessaria una riflessione per comprendere come rendere migliori e maggiormente efficaci i nostri servizi. Uno dei problemi più sentiti in queste settimane è quello legato al call center, che da tempo risulta in difficoltà. Abbiamo già chiesto all’azienda ospedaliera di provvedere, e sembra si stia già operando per risolvere il problema, con cinque operatori nuovi e la creazione di due numeri verdi. La cosa che ci preme di più - sottolinea Lucchini - è trovare soluzioni per avvicinare i servizi sanitari ai nostri cittadini e pensare prospettive future per la sanità locale, investendo su di essa e potenziandola».