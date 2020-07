A Cartosio mascherine lavabili per tutti

CARTOSIO - L'emergenza coronavirus è tutt'altro che passata e, come è ormai assodato (seppur ancora non chiaro a tutti) solo la prevenzione può essere un'ottima arma contro il contagio. Per questo molti Comuni non hanno abbassato la guardia. «Questa mattina i volontari del Gruppo di Protezione Civile di Cartosio hanno iniziato la distribuzione gratuita delle mascherine del tipo lavabile, una per ogni cittadino residente, acquistate con i fondi a disposizione del Gruppo» ha spiegato il sindaco Mario Morena.

Artefici dell'iniziativa, il Responsabile Giuseppe Sutti e tutti i membri del Gruppo cartosiano; a loro va il ringraziamento di tutta la comunità locale.