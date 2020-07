Luna Park: dai giostrai ingressi omaggio agli operatori sanitari

ACQUI TERME - Nobile gesto da parte dei giostrai del luna park di San Guido. Per omaggiare e ringraziare tutto il personale sanitario acquese per il gran lavoro svolto durante l'emergenza Covid, i gestori delle varie attrazioni ludiche di comune accordo hanno deciso di mettere a disposizione dei medici e degli infermieri dell'ospedale 'Galliano' 300 coupon per ingressi omaggio utilizzabili nel luna park allestito in piazza don Dolermo.

«Una graditissima sorpresa - ha commentato il sindaco Lorenzo Lucchini - che giunge a corollario delle proficue trattative delle scorse settimane intavolate con i giostrai. Non posso fare altro che ringraziare tutti i gestori a nome dell'amministrazione comunale e della città».

In questi giorni, i coupon saranno distribuiti a tutti i membri del personale sanitario da Rosanna Lobosco, referente infermieristica del 'Monsignor Galliano'.