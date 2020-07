Ex Santo Spirito, la parola a Crescereinsieme

ACQUI TERME - Tutto fatto per la realizzazione della nuova scuola (attualmente senza nome) degli ex alunni dell’Istituto Santo Spirito. «Siamo soddisfatti e onorati del risultato ottenuto – ha commentato Alessandra Alfrani, presidente di Crescereinsieme – In questo concitato periodo ci è stato chiesto di prendere parte alle operazioni per individuare una soluzione che fosse rispettosa dei bambini iscritti, delle loro famiglie e della comunità acquese. Abbiamo accettato la sfida».

La cooperativa sociale è ormai un punto di riferimento per il territorio; nel 2021 compirà 30 anni di attività. Nell’ambito didattico, ad Acqui Terme c’è il valido precedente della scuola d’infanzia bilingue ormai operativa da 5 anni.

«La soluzione che abbiamo trovato costituisce un risultato positivo in sé, ma soprattutto nella logica del lavoro di rete e della ricerca di interlocutori rispettosi e consapevoli, che rappresenta per noi un aspetto fondamentale – ha continuato l’Alfrani - Ci sembra fondamentale evidenziare che all’impegno dei genitori si è unita l’attenzione della comunità e il coinvolgimento proattivo degli enti coinvolti. Un grazie quindi alle famiglie, al gruppo Benzi, al Comune di Acqui e alle istituzioni religiose che si sono attivate».