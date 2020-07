Arredo Frigo, per l'attacco c'è Michela Culiani

ACQUI - Grosso colpo in attacco per Arredo Frigo Makhymo Acqui: in queste ore ha firmato la schiacciatrice Michela Culiani, banda esperta (classe 1989), che ha giocato molte stagioni tra B2 e B1. Dopo Roma, città di origine, le altre tappe della sua carriera sono in Veneto, Umbria, Marche, Sicilia, Campania e Abruzzo, ultime due stagioni alla Pallavolo Teatina Chieti, allenata da Giorgio Nibbio.

Ora la prima volta in Piemonte, ad Acqui, determinata a rimettersi di nuovo in gioco. "Sono pronta per questa nuova avventura: tutti mi hanno descritto città e società come belle realtà della pallavolo italiana. Sarà anche un ritorno al Nord: primaero stata solo in Veneto, al San Donà, nel mio primo campionato lontana da casa, a soli 20 anni. Adesso ne ho 31, ma non me li sento proprio. Non vedo l'ora di tornare in campo: siamo state ferme fin troppo".

A Chieti alti e bassi nell'ultima annata, "un buon organico, comunque: al momento dello stop eravamo quarte e in corsa per obiettivi importanti. Ora ho solo Acqui in testa: anche se sono considerata una esperta, io entro ogni giorno in palestra per migliorarmi".

Ad Acqui troverà un gruppo giovane. "Questo mi stimola molto: mi metto a disposizione delle compagne e di un allenatore, Ivano Marenco, su cui ho raccolto pareri molto positivi. Sono grata alla società per avermi scelta e per l'occasione che mi offre: chi mi conosce sa che ho un grande senso del team. Individualmente siamo nessuno, collettivamente siamo tutto".