"Parco Eroi della Sanità", Lucchini: «È il nostro grazie»

ACQUI TERME - Come preannunciato l’Amministrazione comunale ha approvato una delibera per procedere alla ridenominazione di “Piazza Nazioni Unite” in “Parco Eroi della Sanità”.

«La mirabile attività degli operatori sanitari, che ancora oggi perdura per porre in essere in maniera efficace tutte le azioni necessarie a fronteggiare il virus, debba essere onorata anche nella nostra città, attraverso iniziative che possano celebrarla con modalità che ne assicurino l’imperitura memoria» ha spiegato la Giunta nella delibera numero 116.

«Sono certo – ha aggiunto il sindaco di Acqui Terme, Lorenzo Lucchini – che tutti i miei concittadini vogliano esprimere un forte sentimento di vicinanza a tutti gli operatori sanitari che hanno lavorato per salvaguardare la nostra comunità. Dedicare uno spazio è un semplice gesto per testimoniare, a nome di tutti, il nostro ringraziamento per chi ha lottato ogni giorno contro questo nemico invisibile».