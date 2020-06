Un video-racconto per sensibilizzare sulla Fibrosi Cistica

Il video racconto di Paola, 55 anni, affetta da Fibrosi Cistica, è l'ultima iniziativa della delegazione Fondazione Fibrosi Cistica di Acqui Terme per sensibilizzare la comunità del web su una malattia che in Italia affligge circa 6mila persone. Spiegano gli esperti che nel Belpaese c’è un portatore sano di fibrosi cistica ogni 25 persone circa. Questo vuol dire che circa una coppia su 600 è composta da due portatori. Quella coppia, a ogni gravidanza, ha il 25% di probabilità di avere un bambino affetto da fibrosi cistica. Questa è la ragione per cui nasce un bambino malato ogni 2500-3000 nuovi nati e la fibrosi cistica è la più frequente fra le malattie genetiche gravi.

I numeri spesso 'annoiano', non colpiscono la sensibilità delle persone. Il racconto viva vox molte volte sì, e così la delegazione acquese di Ffc ha incaricato il regista Edoardo Ciarmoli di rendere in arte visiva la storia di Paola giunta 'miracolosamente' a 55 anni (suo fratello affetto dalla stessa malattia è morto a 24). Il racconto non è pietista, ma consapevole, coraggioso e rende onore ai sacrifici cui sono chiamate le famiglia toccate dalla malattia. Il corto, assolutamente da vedere, è un inno alla vita ed alla ricerca, unica speranza di combattere la Fibrosi Cistica.