Un nuovo sentiero a Castelletto: dalla Torre a San Secondo

CASTELLETTO D'ERRO - Domenica 28, alle 9.30, a Castelletto d’Erro verrà inaugurato un nuovo sentiero che dalla Torre, simbolo del paese, conduce alla Pieve di San Secondo ad Arzello, frazione di Melazzo.

«Si parte dalla Torre di Castelletto d’Erro (545 m s.l.m.) e poi di prende in discesa una vecchia stradina comunale che parte a fianco del campo sportivo, fino a raggiungere una casa diroccata e quindi la strada sterrata consortile che scende dalla Rizza – spiegano dal Comune - se ne percorre un breve tratto in discesa fino alla prima curva, dalla quale si diparte una mulattiera che scende fino ad incontrare una carrareccia che arriva alla Noira, interrotta in più punti per frane. Si sale perciò sul prato sovrastante e si arriva in prossimità della Cascina della Noira, ove si ritorna sulla carrareccia da cui si diparte un sentiero che porta fino alle case Moggi e quindi alla strada comunale, fino alla Pieve campestre di San Secondo (195 m s.l.m.)».

Incluse nel tour anche le visite (organizzate secondo le disposizioni anti assembramento) alla Torre castellettese e alla Pieve. Info: 0144.342002