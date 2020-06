Vallegra: «Entro fine anno un Postamat in paese»

BISTAGNO - «Comunico che la richiesta inoltrata alla sede centrale di Poste Italiane a Roma, inerente l'installazione di un Postamat a Bistagno, è stata presa in considerazione – ha comunicato il sindaco Roberto Vallegra - Poco fa sono stato contattato da un dirigente. Lo stesso mi ha riferito che il macchinario verrà montato entro la fine dell'anno. Attendo una comunicazione scritta, ma allo stesso tempo sono piuttosto fiducioso».

Il comune lungo la Bormida è recentemente vittima di una diaspora di servizi finanziari. Di due istituti bancari presenti, uno è privo di sportello cassa, un altro prossimo alla chiusura. La popolazione bistagnese, in prevalenza anziana, è spesso sprovvista di mezzi di trasporto e quindi sarebbe molto interessata al servizio Postamat cittadino. «Al fine di andare incontro alle esigenze dei cittadini che devono affrontare i disagi generati dalla chiusura degli sportelli bancari, Poste italiane ha intenzione di riservare offerte convenienti per coloro che decideranno di trasferire o aprire un nuovo conto corrente – ha aggiunto il primo bistagnese - Invito quindi i bistagnesi a recarsi presso l'ufficio in piazza Monteverde per avere ulteriori informazioni in modo da poter valutare le proposte dedicate».