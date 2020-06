Riapre la Biblioteca Civica

ACQUI TERME - Da oggi alla Biblioteca Civica di Acqui Terme sarà possibile restituire i volumi e ritirare i nuovi libri previa prenotazione telefonica (al numero 0144.770.267) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30. «I nuovi libri, prenotati telefonicamente, saranno preparati dal personale della biblioteca civica e potranno essere ritirati direttamente al bancone – informano da piazza Ferraris -Per la scelta dei volumi è possibile consultare il catalogo on–line sul sito www.biblioteca.comune.acquiterme.al.it».

La biblioteca civica acquese è un punto di riferimento importante per la comunità staziella. Qui, al di là del reperimento dei volumi, si tenevano importanti eventi culturali ambientati in una cornice suggestiva. In molti attendono la ripartenza anche di questo aspetto.