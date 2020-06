Ad Acqui ancora 21 positivi. I guariti sono 180

ACQUI TERME - Ad oltre tre mesi e mezzo dall'inizio dell'emergenza epidemica, se pur sensibilmente calati nel corso dell'ultimo mese, secondo i dati forniti da Palazzo Levi i positivi al Covid 19 nel territorio comunale sono ancora 21. Le persone sottoposte ad isolamento domiciliare (obbligatorio o volontario) sono 59, mentre le persone guarite sono 180.

Da settimane l'ospedale 'Monsignor Galliano' non ospita più alcun paziente ricoverato per Covid, stesso discorso per Villa Igea. Da più di una settimana, invece, restano 6 le persone ancora degenti nel reparto speciale della Rsa 'Monsignor Capra', isolato del resto della struttura.