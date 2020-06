Oselin: «Gli artisti di strada per animare la città»

ACQUI TERME - Palazzo Levi ha pensato di animare l'estate acquese abbinando commercio ad intrattenimento. «Lo shopping cittadino si unisce all'intrattenimento - spiegano - musica dal vivo, artisti circensi e ballerini acrobati si esibiranno per le strade della città. L’Amministrazione comunale si sta impegnando per rendere il centro cittadino e i tradizionali mercati un’occasione per attrarre in città non solo i residenti ma anche coloro che provengono dai paesi limitrofi». L’obiettivo è quello di supportare il commercio del centro e dei mercati settimanali con forme di intrattenimento in linea con le disposizioni di sicurezza, che non vadano quindi a creare assembramenti e che garantiscano un’alternanza continua di spettacoli.

«L’idea – dichiara l’assessore al commercio, Lorenza Oselin – è principalmente quella di rivitalizzare il nostro centro cittadino. In questo particolare momento storico, in cui si sta delineando in Italia il concetto di un turismo domestico e di prossimità, i nostri borghi cittadini saranno ampiamente rivalutati: sono luoghi che godono di un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio. Abbiamo molto da offrire. Lo shopping cittadino si colloca proprio all’interno di questa proposta, andando a costituire un altro degli elementi di attrazione. Inoltre, aggiungendo l’intrattenimento, riusciremo sicuramente a fornire un’esperienza più completa. Siamo certi che questo progetto avrà un forte impatto nell’implementare l’accoglienza nella nostra città. Possiamo regalare ai cittadini, e ai turisti, un soggiorno in quel tipo di contesto di sicurezza e tranquillità che solo un borgo cittadino è capace di offrire».