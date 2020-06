Tra le vie del centro un turista....particolare

ACQUI TERME - Dopo i cinghiali in via Nizza e i caprioli nel parco del golf, ecco apparire tra le strade di Acqui Terme un’altra specie animale. Ieri l’altro, un tasso, un animaletto (nemmeno tanto piccolo) è stato avvistato tranquillamente a passeggio per via Salvo D’Acquisto. L’immagine immortalata da un passante è stata diffusa sui social network sollevando l’ilarità degli spiritosi e la preoccupazione degli automobilisti.