Incidente e cantieri: code sull'A26 verso Genova

OVADA - Ci sono anche i "postumi" di un incidente avvenuto nel corso della mattinata alla base della lunga coda che si registra sull'A26, fra il casello di Ovada e l'allacciamento con l'A10. Oltre ai cantieri - presenza costante lungo la tratta, come previsto dal piano degli interventi redatto da Autostrade per l'Italia in collaborazione con la Regione Liguria -, dunque, nella giornata odierna il traffico paralizzato riscontrato nel primo pomeriggio è dovuto anche allo scontro fra due vetture. A pagarne le spese, oltre ai viaggiatori e ai camionisti diretti verso sud, sono soprattutto gli abitanti della Valle Stura che, per l'ennesima volta, si ritrovano diversi mezzi pesanti direttamente nei vari centri abitati (attraversati dalla strada provinciale 456) e nella zona del Turchino, fra Masone e Genova Voltri.