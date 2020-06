Il Premio Acqui Storia si rifà il logo...ma il web critica

ACQUI TERME - La determinazione 364 ha stabilito di conferire un incarico per la creazione di una nuova veste grafica per il logo del Premio Acqui Storia. L'artista incaricato è Thomas Garaventa di Acqui Terme che riceverà come compenso 3.660 euro. La notizia, diffusa sui social, ha avviato un acceso dibattito. Per molti quelle risorse potevano essere destinate ad opere ritenute più necessarie, ad esempio per la sistemazione della pista ciclabile.