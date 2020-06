Letizia Camera ha scelto: giocherà a Scandicci

SCANDICCI - Da Casalmaggiore a Scandicci: sempre A1 per Letizia Camera, che per la prima volta in carriera firma per una società toscana. La palleggiatrice acquese classe 1992, che nel periodo del lockdown si è laureata, è stata a lungo corteggiata dal club che, poche ore fa, ha ufficializzato l'accordo. "Sono contentissima e onorata di essere qua. Ho grandi aspettative per questa annata, ovviamente di vittoria", le prime parole di 'Leti', che di recente ha pubblicato un libro, 'Maglia n.3', ancora in vendita, il cui ricavato è destinato a iniziative solidali e una parte è stata donata per la Fondazione Ospedale Galliano, ad Acqui.

Dopo aver conquistato la Coppa Italia con Igor Novara nel 2018 - 2019, eletta mvp della finale, Camera è tornata a Casalmaggiore, dove aveva già giocato nel 2013 - 2014. Per lei anche esperienze nella massima serie francese, nel Cannes e nel Saint Raphael. Fra i suoi successi anche un Mondiale Under 20, nel 2011, con la maglia della nazionale.

A Scandicci Letizia ritrova, come coach, Massimo Barbolini.