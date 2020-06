Ritrovato un ordigno in prossimità della linea ferroviaria

OVADA - AGGIORNAMENTO DELLE 14.00 - Al momento sul posto gli artificieri per la rimozione di quanto rinvenuto. Circolazione sulla linea ferroviaria temporaneamente interrotta. Treni in viaggio dal Piemonte alla Liguria attestati alla stazione di Rossiglione. Ad accorgersi della presenza di un ordigno con ogni probabilità lanciato da un aereo alleato durante la seconda guerra mondiale, un pescatore nelle prime ore di questa mattina.

E' stato ritrovato da poco un ordigno, in prossimità della linea ferroviaria Acqui - Genova, nel territorio del comune di Campo Ligure. A darne notizia la pagine Facebook dello stesso comune della Valle Stura. Forze dell'Ordine allertate dalla Prefettura per il necessario coordinamento. (NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO)