Arredo Frigo, in regia c'è Cattozzo

ACQUI TERME - La seconda delle quattro firme per la prossima stagione, all'Arredo Frigo Makhymo Acqui, è quella di Sofia Cattozzo. Classe 1999, vicecapitana, è la 'regista' della squadra allenata da Ivano Marenco. Anche per la palleggiatrice un percorso sportivo tutto nella società termale, dalle giovanili alla B1. "Sono felice di aver raggiunto l'accordo e non vedo l'ora di tornare in campo, anche di costruire nuovi rapporti e rivivere abitudini che mi sono familiari e che in questi mesi mi sono molto mancate".

Sofia ha vissuto il lockdown nell'attesa di certezze per il futuro. "Ho ancora negli occhi l'ultima gara ufficiale, il 3/0 alla Virtus Biella: era stata una grande prestazione di tutte noi. Ripartiremo da quella vittoria, ancora più cariche di prima".