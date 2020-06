Ancora sacchi rifiuti abbandonati per strada

BISTAGNO - Sembra diventata una sfida alla comunità bistagnese. Cominciano infatti ad essere mumerose le occasioni di rifiuti abbandonati nel circondario della città. Stessi sacchi neri indifferenziati, sempre diverso il luogo dell'abbandono, massima attenzione ad evitare le telecamere del servizio di videosorveglianza cittadino. Lo sdegno dei bistagnesi è comprensibile; cominciano a sentirsi presi in giro da questo incivile che, in barba a qualsiasi regola di convivenza, continua a fare il 'furbo' e non rispettare le regole ormai accettate dalla maggior parte dei cittadini. L'amministrazione comunale però ha promesso battaglia.