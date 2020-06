Allerta gialla sull'Alessandrino: chiuso guado sull'Erro

ACQUI TERME - L'Arpa ha emesso un'allerta gialla per rischio idrogeologico su tutto l'Alessandrino. Questo mattina il guado sull'Erro a Melazzo sulla SP 225 è stato chiuso in via precauzionale. Chiusa anche la Strada Comunale di Arzello San Secondo. Per raggiungere la località San Secondo del Comune di Melazzo bisogna percorrere la Strada Comunale del Comune di Castelletto d'Erro per San Secondo. Nelle prossime ore possibili grandinate con fulmini e vento forte. Registrate raffiche a 50 Km/h.