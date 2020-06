Piazzetta del peso: restyling completato

ALICE BEL COLLE - Sono terminati i lavori di restyling della piazzetta del peso ad Alice Bel Colle. Entusiasta la comunità locale. L'amministrazione del sindaco Gianfranco Martino ha messo in cantiere non pochi lavori per rendere il paese in collina più vivibile per gli alicesi e più appetibile per i visitatori. Alice, infatti, dalla promozione a Patrimonio dell'Unesco, ha registrato un aumento dell'interesse turistico e contando presenze ragguardevoli di visitatori provenienti soprattutto dal centro e nord Europa.

Collegati a questo crescente interesse, anche la sistemazione del centro storico e la realizzazione di una pista ciclo-pedonale, lungo il Rio Medrio, che metta in collegamento il borgo sul poggio alla città di Acqui Terme.