Pro Loco: quella di Cartosio rinuncia alla riapertura

CARTOSIO - La Pro loco di Cartosio informa iscritti e simpatizzanti di una decisione relativa al proprio circolo. «Dopo la riunione nazionale Unpli alla quale abbiamo partecipato vi informiamo che il circolo potrebbe essere riaperto dopo il 15 giugno, ma allo stato attuale sarebbero vietati tutti i giochi di carte e visto che i nostri frequentatori giocano tutti a carte abbiamo deciso di non riaprire».

Il gruppo diretto da Marco Fiore per il momento chiude anche ad altri eventi di intrattenimento: «Le sagre e le feste potrebbero anche essere fatte, ma le misure a cui gli organizzatori (cioè noi) dovrebbero attenersi sono troppo gravose e le resposabilità penali (anche se pur remote) ci impediscono di prendere in considerazione qualsiasi iniziativa – dichiarano - Essendo poi Cartosio ancora incontaminato non vorremmo che visitatori da fuori possano essere la causa di primi contagi. Fino a quando? Nessuno lo sa e non vogliamo fare previsioni pessimistiche. Possiamo però dirvi che la nostra idea è quella di riprendere le nostre attività quando ci si potrà abbracciare senza mascherine».