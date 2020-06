Educational virtuali nel territorio per le agenzie di viaggio

ALESSANDRIA – Preparativi per la ripresa a pieno regime per Alexala, l’agenzia turistica locale della provincia. Adesso è il momento di riaccendere il dialogo con le agenzie di viaggio, con l'obiettivo di dare strumenti conoscitivi e commerciali per rispondere alla domanda dei prossimi mesi. E, stante ancora la condizione di impedimento agli spostamenti tra regioni, lo strumento individuato è quello dell’educational virtuale, con un ciclo di tre webinar (29 maggio, 3 e 10 giugno) dedicato alle agenzie di tutta Italia (e sono già 150, quelle che hanno aderito alla prima), condotti dall’Atl insieme a Global Tourism, che coordina il progetto (e ha invitato le Agenzie dal proprio indirizzario nazionale) e a Sistema Monferrato, il tour operator partner operativo di Alexala che raccoglie gli operatori turistici e propone i pacchetti di esperienze del territorio.

La prima sessione sarà dedicata - sotto all’hashtag Monferratoautentico - al casalese. Casale Monferrato e il suo patrimonio architettonico e culturale, ma anche i castelli, come quello Sannazzaro di Giarole, meta che unisce l’esperienza della immersione nella storia con quella delle escursioni outdoor nel parco del Po. Ed ecco, il fiume e il modo di viverlo (col rafting e la barca, e le sue rive, a piedi o in bicicletta lungo i sentieri affascinanti e silenziosi del Parco del Po) e i sapori della nostra enogastronomia, a partire dai krumiri, gli ambasciatori ufficiali di Casale Monferrato. E poi, con i nostri due siti Unesco, il perfetto binomio natura- arte: dal Sacro Monte di Crea alle colline degli infernot , sino a quelle della Valcerrina, spunti per escursioni trekking, nordic walking e bike.

Spazio verrà dato anche ai percorsi mappati di Piemontebike, il portale di turismo su due ruote che Alexala quattro anni fa ha ristrutturato e aggiornato sino alla estensione a tutto il territorio regionale.

Gli altri due webinar saranno dedicati rispettivamente ai temi: castelli e enoturismo, percorrendo i territori dall’acquese, all’ovadese fino a Gavi (Ovada e la sua Enoteca, il gaviese, il castello di Tagliolo e poi Acqui e le sue Terme) e kid-family, puntando specialmente su alessandrino, e novese tortonese (come l’astro bio parco di Felizzano o il labirinto di mais del castello di Piovera e il museo dei campionissimi di Novi, sino alla cittadella di Alessandria).

I consorzi turistici sono stati individuati come referenti unici del Voucher Piemonte Turismo e il messaggio che viene dato alle Agenzie negli incontri è che con questa operazione si triplica il valore della vacanza. Nei prossimi giorni e sino al 31 luglio 2020 infatti, dai siti dei Consorzi si potranno comprare i voucher validi fino al 30 settembre, che prevedono che su tre notti acquistate in strutture ricettive una sola sia pagata dal turista, mentre una è a carico della regione e l’altra dell’albergatore (se decide di aderire). Ci sarà anche il voucher servizi per acquistare laboratori, Experience Day, guide turistiche e altri servizi.

Ma non è tutto: al termine delle sessioni, le agenzie saranno coinvolte in un momento leggero e divertente di contest, che prevede per i vincitori (domande relative ai contenuti presentati), alcuni soggiorni premio nel territorio.