Peperoni di riso: è il ripieno a fare la differenza

Un grande classico, diffuso e apprezzato in tutto il mondo: i peperoni ripieni hanno una storia lunga e caratterizzata da un costante successo, a prescindere dall'interpretazione del ripieno, che è il vero fattore distintivo. Diego Bongiovanni ci propone una versione a base di riso, gorgonzola, mozzarella, fagioli borlotti ed erbe aromatiche: una ricetta davvero gustosa, un classico piatto di recupero, ma anche un'idea convincente buona per tutte le occasioni. L'abbinamento? Stefania consiglia un Pinot Nero dell'Oltrepo Pavese, perfetto per bilanciare la grassezza del gorgonzola e la tendenza dolce del riso.