Stop ai campeggi abusivi: «Al fiume solo per attività fisica»

MOLARE - Sono state discusse a approvate nel corso di una videoconferenza organizzata dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal prefetto Olita, le misure preventive e dissuasive, che saranno adottate nei prossimi mesi - anche lungo le sponde del Torrente Orba - per contenere il fenomeno dei campeggi abusivi. «Sarà istituito - spiega il sindaco di Molare, Andrea Barisone - il divieto di sosta, in ambo i lati, lungo la strada provinciale che conduce a Olbicella. Il provvedimento sarà attivo dalle ore 22.00 alle 8.00». Questo per evitare che possano ripetersi episodi del recente passato. Ma, in vista dell'inizio dell'estate, l'amministrazione comunale sta anche pensando a come regolare gli accessi alle rive (una soluzione potrebbe arrivare dalla gestione dei divieti di sosta posti a ridosso dei fiumi). Il tutto seguendo le norme vigenti del protocollo sanitario. «Al momento è possibile fare una passeggiata, praticare attività sportiva o fare un bagno (in realtà, secondo le disposizioni pubblicate qualche anno fa dall'Arpa, nessun fiume della nostra provincia soddisfa i requisiti per la balneabilità, ndr) - prosegue Barisone -. Non è consentito, invece, sdraiarsi sulla spiaggia per prendere il sole».