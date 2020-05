Sospesa la raccolta abiti con cassonetti stradali

ACQUI TERME «L’emergenza sanitaria ha causato una situazione di grave crisi anche per il settore della raccolta differenziata dei rifiuti urbani tessili, in quanto la filiera nella quale vengono inviati e trattati successivamente questi rifiuti è ferma; ciò sta creando problemi negli stoccaggi di materiale – hanno spiegato da Palazzo Levi - Proprio per questo motivo il Comune di Acqui Terme, in accordo con la cooperativa sociale Impressioni Grafiche e Econet, ha deciso che saranno temporaneamente rimossi i cassonetti per gli abiti usati in città». I rifiuti tessili, quindi, fino alla ripresa della filiera, saranno concentrati presso il Centro di Raccolta di Acqui Terme.