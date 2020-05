La Cri di Cassine si offre per la sanificazione dei locali

CASSINE - La riapertura delle attività imprenditoriali ha comportato l'attuazione di non poche procedure burocratico-sanitarie. I titolari, molte volte senza prassi ben definite, sono stati chiamati ad ingegnarsi per bilanciare produttività e sicurezza. Al centro di tutto, le opere di sanificazione. Per queste corre in soccorso la Cri di Cassine: «Il Comitato si rende disponibile, mettendo a disposizione i propri macchinari ed attrezzature (sterilizzatore all'ozono o nebulizzatore, a seconda dei casi) – ha spiegato il presidente della Cri cassinese, Matteo Cannonero - Specialmente per quanto riguarda i locali commerciali e/o aperti al pubblico, siamo pronti ad effettuare le operazioni di sanificazione così come prevedono le recenti norme».