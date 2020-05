Nuovo positivo a Bistagno? «Sintomi riconducibili al Covid»

BISTAGNO - La notizia la dà il sindaco Roberto Vallegra. «Dopo essermi consultato con il medico di famiglia interessato, è mio dovere comunicare alla popolazione un nuovo "presunto" caso di positività – ha comunicato ieri - La persona (molto giovane, 18-23 anni) da due giorni presenta chiari sintomi riconducibili al Covid-19».

La procedura per la diagnosi sappiamo che ha il suo iter, quindi si attendono gli accertamenti del caso. «Il compito dell'amministrazione comunale non è quello di fare "terrorismo", ma al contrario di dare linee guida sicure per questa nuova fase – ha aggiunto il primo bistagnese - Andiamo a lavorare, andiamo a passeggio con il nostro nucleo familiare o con un amico (rispettando tutte le regole), da sabato andiamo pure al bar ed al ristorante (sempre seguendo le normative), ma non abbassiamo la guardia e continuiamo ad usare la testa. Oggi è vietato e molto importante evitare gli assembramenti e l'aggregazione».

Una parola ai giovani che con la Fase 2 sembrano aver dimenticato le regole per il ritorno alla normalità:«Ho visto personalmente tre/quattro gruppi di ragazzi passeggiare in 7/8 molto vicini e senza mascherine. Questo è assolutamente da evitare. Abbiamo capito tutti che un giovane (quasi sempre) "sopporta" bene la malattia, un nonno molto meno» ha concluso.