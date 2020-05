Protopapa: «"Testimoni del tempo"? Gli eroi dell'emergenza»

ACQUI TERME - La proposta giunge dall’assessore regionale all’agricoltura, l’acquese Marco Protopapa quale doveroso riconoscimento per l’attività svolta nell’emergenza Covid 19: «Faccio appello al Comitato organizzatore del Premio letterario Acqui Storia affinché nella prossima edizione possa essere conferito il prestigioso riconoscimento di “Testimone del Tempo” al personale sanitario, a tutte le componenti del volontariato di Protezione civile, ai vigili del fuoco, alla Croce Rossa, alle pubbliche assistenze, alla Misericordia, alle forze armate, alle forze dell’ordine e a tutti i soggetti privati, enti ed associazioni, nessuno escluso, che stanno tuttora operando in questa difficile emergenza».

Il Premio nostrano ha sempre incoronato 'Testimone del Tempo' illustri personaggi della politica, della cultura e dello spettacolo. «Proprio per questo motivo il riconoscimento deve essere attribuito a chi ha dato un contributo fondamentale per fronteggiare il Coronavirus e per la rinascita del nostro Paese» ha concluso Protopapa. La proposta è stata formalizzata in una lettera inviata al sindaco acquese Lorenzo Lucchini.