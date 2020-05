Poste: in via Trucco uffici aperti anche di pomeriggio

ACQUI TERME - Le Poste di via Trucco riaprono anche nell'orario pomeridiano. La comunicazione ufficiale nella nota pubblicato da Palazzo Levi sul sito del Comune: «Poste Italiane comunica che sarà ripristinata l’operatività dell’ufficio postale sito in via Ermenegildo Trucco n. 27, anche nella fascia pomeridiana con orario dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 19.05 ed il sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.35».