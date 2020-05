Riparte il bus Asti-Acqui, ma non lo sa nessuno...

NIZZA MONFERRATO - Stamani, senza preventiva comunicazione ufficiale da parte di Trenitalia e/o dalla Regione, è stato riattivato il servizio autobus sulla linea Asti – Acqui. «In Stazione a Nizza non sapevano nulla – ha lamentato Giacomo Massimelli, portavoce del Comitato Strade Ferrate di Nizza Monferrato - La mancanza di informazioni ufficiali è di per sé un problema serio».

A questo si aggiunge anche la questione distanziamento, postulato della ripartenza (id est sopravvivenza) nella fase 2. «Sarebbe più gestibile sui treni invece che sugli autobus – ha continuato il nicese - ma per quanto riguarda la riattivazione dei treni ancora non si sa nulla. Per luglio sembra prevista la manutenzione di un ponte ferroviario sulla linea Asti - Acqui e per qualcuno la linea potrebbe restare chiusa sino a settembre. Salvo repentini ed auspicabili cambiamenti nelle intenzioni».